В Приморье из-за угрозы коронавируса проверят предприятия с работниками из Китая

В Приморье проверят предприятия, где работают выходцы из Китая. Это происходит из-за вспышки пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса.

Ситуацию с заболеванием обсудили на совещании под руководством главы Приморского края Олега Кожемяко в четверг. Он поручил агентству по туризму региона усилить разъяснительную работу в туркомпаниях и гостиницах, сообщает РИА Новости.

Власти региона рекомендуют отложить поездки в КНР. Во многих российских аэропортах ввели повышенный санитарный контроль. В самом Китае перевели на карантин уже второй город - Хуанган, первым закрыли 11-миллионный Ухань - именно этот мегаполис стал эпицентром распространения опасного заболевания.

В городе остановлена работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов. Закрыт въезд в Ухань автобусов и паромов, жителям запретили покидать регион. Сообщается, что люди скупают продукты и сидят по домам. Количество заболевших в КНР превысило уже 600 человек, зафиксировано 17 летальных исходов. Меры безопасности принимают по всей стране, в том числе в столице - Пекине.