Третий человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в больницу Петербурга

Третий подозреваемый на заражение коронавирусом 2019-nCoV госпитализирован в больницу, сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Он зафиксирован у гражданки КНР.

«Приехавшая в Петербург в составе группы 20 января и почувствовав недомогание, она обратилась в медпункт при гостинице, после чего была госпитализирована в инфекционную больницу имени Боткина», - передает РИА Новости.

У двоих госпитализированных в Санкт-Петербурге пассажиров, прилетевших в Пулково из Китая, диагноз коронавирусной инфекции не установлен. Они находятся под присмотром врачей; предполагается, что у них ОРВИ.

Из-за распространяющейся в Китае и по миру инфекции прибывающих пассажиров из-за рубежа проверяют в аэропортах с помощью тепловизоров. Данные о температуре тела передаются на монитор сотрудникам пропусков. Также проводится анкетирование, анализируются маршруты следования туристов. Особое внимание уделяется тем провинциям и странам, где неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции.

На данный момент зафиксировано 17 смертельных случаев из-за нового вида пневмонии, а число инфицированных коронавирусом превысило 600 человек.