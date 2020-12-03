СМИ: в крови умершей в прямом эфире девушки блогера нашли наркотики

Эксперты обнаружили наркотики в крови девушки, которая умерла в прямом эфире блогера Reeflay.

«В крови девушки обнаружены наркотические вещества, предположительно, амфетамин. Однако причина смерти на текущий момент не установлена», - говорится в отчете, передает ТАСС.

Уточняется, что тело было доставлено в морг для проведения вскрытия и установления причин смерти. При этом видимых признаков насильственной смерти и повреждений нет, как заявили эксперты.

После проведения патолого-анатомической экспертизы тело будет выдано родственникам погибшей девушки. На данный момент следствие рассматривает три версии смерти: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота и смерть от переохлаждения.

Ранее блогер во время опроса отверг свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Также он заявил, что девушка регулярно принимала наркотики.