Госдума приняла закон о введении должности зампреда Совбеза России

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в Совбеза России должности зампредседателя. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось 23 января.

За принятие законопроекта о внесении изменений в статью 15 федерального закона «О безопасности» и учреждение новой должности в Совете безопасности отдали голоса 388 депутатов, трое - против, никто из парламентариев не воздержался.

Согласно документу, заместитель главы Совбеза назначает и освобождает от должности главы государства. Полномочия заместителя председателя Совета безопасности также определяются президентом.

На новую должность могут назначать россиян, у которых нет иностранного гражданства или вида на жительство.