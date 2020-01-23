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Госдума приняла закон о введении должности зампреда Совбеза России

Александра Ареснтьева
13:10 23.01.2020
Согласно документу, заместитель главы Совбеза назначает и освобождает от должности главы государства.
Госдума приняла закон о введении должности зампреда Совбеза России
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в Совбеза России должности зампредседателя. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось 23 января.

За принятие законопроекта о внесении изменений в статью 15 федерального закона «О безопасности» и учреждение новой должности в Совете безопасности отдали голоса 388 депутатов, трое - против, никто из парламентариев не воздержался.

Согласно документу, заместитель главы Совбеза назначает и освобождает от должности главы государства. Полномочия заместителя председателя Совета безопасности также определяются президентом.

На новую должность могут назначать россиян, у которых нет иностранного гражданства или вида на жительство.

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