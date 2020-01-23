По традиции: Макрон накричал на полицейских в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон поругался с израильскими полицейскими во время посещения храма Святой Анны в Иерусалиме, который принадлежит французским властям.

«Все знают правила. Мне не нравится, что вы делаете. Выходите на улицу. Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют веками. При мне они не изменятся», - вступил в перепалку Макрон, передает издание Israel Hayom.

Макрон был возмущен тем, что полиция хотела войти с ним в церковь, которым это запрещено.

Стоит отметить, что похожий инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим бывшего президента Франции Жака Ширака. Он также ругался с полицейскими у храма Гроба Господня из-за того, что те не подпускали к нему местных жителей, желающих пожать ему руку.

Многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, 23 января приехали в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

В рамках однодневного визита глава РФ провел совместную встречу с Нетаньяху, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.