В России посчитали расходы на маткапитал

Расходы бюджета на маткапитал возрастут в 2022-2023 годах и стабилизируются на уровне 250-290 миллиардов рублей в год. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Рост расходов на программу зависит от использования семьями возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому.

«Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года ее уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчетам, это порядка 100 млрд рублей на первый год», - цитирует Голикову «Интерфакс».

По ее словам, поправки по маткапиталу будут приняты в сжатые сроки - в первом квартале этого года.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей. Сумма выплат при рождении второго ребенка возрастет на 150 тысяч рублей и будет каждый год индексироваться. Программа выплат продлится минимум до конца 2026 года.