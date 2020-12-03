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Глава Минюста считает, что России объявили юридическую войну

Виктория Ивашечкина
13:40 03.12.2020
Константин Чуйченко подчеркнул, что в данной ситуации страна должна предпринимать адекватные наступательные действия на этом направлении.
Глава Минюста считает, что России объявили юридическую войну
© Фото: Russian Government, via, Globallookpress

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал о сложной ситуации, связанной с защитой прав России за рубежом.

«Действительно, России объявлена фактически юридическая война. Это понятно», - подчеркнул министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также заявил, что в сложившихся условиях страна должна адекватно защищаться, а также предпринимать наступательные действия на этом направлении.

Чуйченко подчеркнул, что самым большим делом против страны являются иски бывших акционеров ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов.

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