Глава Минюста считает, что России объявили юридическую войну

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал о сложной ситуации, связанной с защитой прав России за рубежом.

«Действительно, России объявлена фактически юридическая война. Это понятно», - подчеркнул министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также заявил, что в сложившихся условиях страна должна адекватно защищаться, а также предпринимать наступательные действия на этом направлении.

Чуйченко подчеркнул, что самым большим делом против страны являются иски бывших акционеров ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов.