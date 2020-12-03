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Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов

Светлана Иванова
13:04 03.12.2020
Австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP обнаружил три дымовых кольца в конце 2019 года.
Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов
© Фото: Ray P. Norris et al., 2020

Астрономы из Австралии обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. Как говорится в публикации журнала Publications of the Astronomical Society of Australia, их характеристики не вписываются ни в один из известных типов известных объектов.

Впервые необычные круги попали в поле зрения австралийского комплекса радиотелескопов ASKAP в конце 2019 года при сборе данных для составления Эволюционной карты Вселенной. Три космических дымовых кольца астрономы назвали «странными радиокругами», или «орками».

Поначалу ученые приняли объекты за ошибку программной обработки, другие радиотелескопы также заметили орки.

Как рассказали исследователи, раньше они не встречали ничего подобного. Орки можно наблюдать только в радиоволнах. Увидеть загадочные объекты в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах невозможно.

Всего в небе было обнаружено несколько тысяч колец. Пока ученые знают ответ на вопрос, чем не могут быть эти таинственные круги. По словам астрономов, загадочные объекты не являются остатками сверхновой, не могут быть областями звездообразования, не похожи ни на «лепестки» радиогалактик, ни на кольца Эйнштейна. О размере кругов тоже пока ничего не известно.

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