«Дорога памяти»: Минобороны создало пункты приема информации о героях войны

Один из пунктов приема информации в рамках проекта «Дорога памяти» заработал в Центральном музее Вооруженных сил. Люди приносят снимки, письма, военные билеты и рассказывают о подвигах своих родных. Все документы сканируют, истории тщательно записывают.

«Дорога памяти» - это грандиозный мемориальный комплекс в парке «Патриот», который возводят к 75-летию Великой Победы. На интерактивной стене увековечат память 33 миллионов героев войны.

Добавить информацию о герое войны можно также на официальном сайте проекта. О том, как это сделать, читайте в материале на сайте «Звезды».