Эксперт назвал способы длительного хранения новогодних салатов

Многие россияне в новогодние праздники сталкиваются с необычной проблемой: они готовят большое количество вкусных блюд, а после - не знают, как успеть съесть яства до того, как они испортятся. Как лучше поступить в этой ситуации, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

Так, по словам специалиста, для того, чтобы сохранить свежесть многих популярных салатов как можно дольше, существует ряд мер, которые нужно соблюдать заранее.

«Оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить 2-3 дня. Первое правило - не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой», - объяснил эксперт.

Синицын добавил, что замораживать такие салаты для сохранности не стоит, поскольку без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда не удастся. При этом он подчеркнул, что листовые салаты не подлежат хранению в принципе.

«Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем», - дал совет шеф-повар.

Эксперт по здоровому питанию также поделился собственным быстрым рецептом заправки «Цезарь» для блюда из салата айсберг: надо смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо - и вкусный соус готов.

После праздничных застолий специалист рекомендовал устроить разгрузку своему организму - есть поменьше салатов и употреблять в пищу как можно больше зелени и иных продуктов, улучшающих метаболизм.

«Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи. Они улучшают метаболизм и способствуют детоксикации. А еще для разгрузки вашего организма лучше перейти на бульоны: предпочтительнее из индейки или перепелки», - резюмировал Синицын.

Ранее директор по техническому регулированию Масложирового союза России Екатерина Нестерова рассказала, каким растительным маслом лучше заправлять салат, а какое предпочтительнее использовать для жарки.

Другой специалист, врач-диетолог Людмила Денисенко, назвала блюда, которые лучше исключить из своего рациона после новогодних застолий.