Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал способы длительного хранения новогодних салатов

Роман Захаров
03:36 31.12.2020
Для того, чтобы сохранить свежесть многих популярных салатов как можно дольше, существует ряд мер, которые нужно соблюдать заранее.
Эксперт назвал способы длительного хранения новогодних салатов
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Многие россияне в новогодние праздники сталкиваются с необычной проблемой: они готовят большое количество вкусных блюд, а после - не знают, как успеть съесть яства до того, как они испортятся. Как лучше поступить в этой ситуации, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

Так, по словам специалиста, для того, чтобы сохранить свежесть многих популярных салатов как можно дольше, существует ряд мер, которые нужно соблюдать заранее.

«Оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить 2-3 дня. Первое правило - не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой», - объяснил эксперт.

Синицын добавил, что замораживать такие салаты для сохранности не стоит, поскольку без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда не удастся. При этом он подчеркнул, что листовые салаты не подлежат хранению в принципе.

«Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем», - дал совет шеф-повар.

Эксперт по здоровому питанию также поделился собственным быстрым рецептом заправки «Цезарь» для блюда из салата айсберг: надо смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо - и вкусный соус готов.

После праздничных застолий специалист рекомендовал устроить разгрузку своему организму - есть поменьше салатов и употреблять в пищу как можно больше зелени и иных продуктов, улучшающих метаболизм.

«Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи. Они улучшают метаболизм и способствуют детоксикации. А еще для разгрузки вашего организма лучше перейти на бульоны: предпочтительнее из индейки или перепелки», - резюмировал Синицын.

Ранее директор по техническому регулированию Масложирового союза России Екатерина Нестерова рассказала, каким растительным маслом лучше заправлять салат, а какое предпочтительнее использовать для жарки.

Другой специалист, врач-диетолог Людмила Денисенко, назвала блюда, которые лучше исключить из своего рациона после новогодних застолий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:16 В стране и мире
Видео
«Вместе мы все преодолеем»: космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
23:48 В стране и мире
Кабмин сможет устанавливать предельные цены на продукты в случае их подорожания на 10% в течение 60 дней
21:17 В стране и мире
Видео
Праздник с огоньком: как не испортить новогодние торжества, запустив салют
17:53 В стране и мире
СМИ сообщили о взрыве у правительственного дворца, куда прибыли члены нового кабмина Йемена
17:25 В стране и мире
В Баренцевом море прекращены поиски после крушения «Онеги»
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Названы виды рака, которые невозможно выявить самостоятельно
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.