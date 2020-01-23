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Атака боевиков в Сирии: что известно о ситуации в данный момент

Андрей Аркадьев
14:03 23.01.2020
По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, были убиты до 40 сирийских военных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Двадцать второго января около 600 боевиков предприняли наступление на правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации, совершив шесть атак на позиции в САР. Информация предоставлена российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

1. Атака позиций правительственных войск на направлении Абу-Джрейф - Самка. 

В атаке участвовало 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана»*. Их вооружение составляли 20 пикапов, один танк, два БМП и два «джихад-мобиля», так называемые «баллонометы», реактивные системы залпового огня, БПЛА кустарного производства.

Подразделения правительственных войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти на юг. Утром в четверг боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону военных САР и захватить два населенных пункта - Хуайн-эль-Шааф и Самка. О потерях сторон не сообщается.

2. Атака позиций правительственных войск на направлении Маар-Шмарин - Крати. 

В атаке участвовали два отряда террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* общей численностью до 250 боевиков. На вооружении у террористов были 34 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, танки и боевая машина пехоты, а также два «джихад-мобиля».

Боевики вклинились в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 километров и по фронту  - до 2,5 километров. В Центре сообщили, что сирийские военные продолжают вести бои на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти.

Потери боевиков: до 50 уничтожены и до 90 получили ранения. Потери сирийских военных: до 40 человек убитыми и до 80 ранеными.

3. Атака позиций правительственных войск с направлений Рашидин-1 и Баллирамун в Алеппо (впервые с момента освобождения города). 

В атаке участвовал отряд боевиков до 50 человек. У них на вооружении находились четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, минометы.

Правительственным войскам удалось отразить наступление. Уничтожены семь боевиков, девять ранены. Потери сирийских военных: двое убитых и четверо раненых.

4. Атака позиций правительственных войск на направлении Масеран - Барса.

На сирийских военных напал отряд численностью до 30 боевиков при поддержке четырех пикапов с тяжелым вооружением.

Потери боевиков: ликвидированы трое и ранены семь членов НВФ. Потери правительственных войск: погибли трое и ранены четверо.

5. Атака позиций правительственных войск на направлении Дейр-эль-гарби - Майсруна.

До 20 боевиков пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах. Огнем артиллерии и стрелкового оружия атака отбита. На вооружении у террористов были четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Уничтожен один и ранены трое боевиков. Потери правительственных войск: погибли два и ранены пять военнослужащих.

6. Атака позиций правительственных войск на направлении Гадфа - Абу-Дафна.

Сирийских военных атаковал отряд до 20 боевиков. Огнем из танков удалось отразить нападение. Вооружение и техника боевиков - четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Потери боевиков: уничтожены двое и ранены пятеро террористов. Потери правительственных войск: погибли трое и ранены восемь военнослужащих.

Итоги: уничтожено более 60 террористов, более 40 сирийских военных погибли. Боевикам удалось захватить два населенных пункта - Хуайн-эль-Шааф и Самка. В данный момент ведутся бои на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти. В результате боестолкновений никто из российских военнослужащих не погиб.

** Запрещенные в РФ организации.

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