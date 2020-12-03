В Петербурге попросили туристов не приезжать на Новый год

В администрации Санкт-Петербурга попросили туристов отказаться от поездок в Северную столицу во время новогодних праздников. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Евгений Елин в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что к посещению города не располагает непростая эпидемическая обстановка. Кроме того, по словам Елина, во время праздничных каникул индустрия гостеприимства будет работать с существенными ограничениями.

В частности, с пятницы, 4 декабря, в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения. Так, в Северной столице будут закрыты катки, аквапарки и выставочные залы в музеях. С конца декабря вводятся ограничения на работу ресторанов и кафе. В частности, с 29 декабря и в течение всего периода новогодних каникул места общественного питания в Петербурге будут закрываться в 19.00. Более того, с 30 декабря по 3 января посетить кафе или ресторан вообще не получится, они будут работать только в режиме доставки. Также до 10 января для посетителей закроют двери музеи, театры и зоопарк.

Чтобы снизить рост заболеваемости в городе, который за последние дни составляет в среднем 3,6-3,7 тысячи человек в сутки, Елин призывает временно снизить туристскую привлекательность Петербурга. Горожанам также рекомендуют встретить Новый год дома, в кругу семьи.