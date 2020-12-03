С завтрашнего дня в Москве открывается электронная запись на прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с пятницы, 4 декабря, в столице открывается электронная запись на прививку от коронавируса для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб.

«Президент России поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь обеспечить прививками граждан из групп риска», - написал мэр в своем блоге.

По словам Собянина, в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень получателей препарата будет расширяться. Работа прививочных пунктов начнется с субботы, 5 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в декабре-январе. По словам мэра, вакцинация станет «окончательной победой над пандемией».