«Все будет хорошо»: Путин и Нетаньяху встретились с матерью израильтянки Иссахар

Президент РФ Владимир Путин после встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, заявил, что с ней все будет хорошо.

«Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мама очень переживает, я это вижу», - сказал глава РФ.

По словам российского лидера, для принятия решения будет учтена позиция премьер-министра Нетаньяху.

«Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», - подытожил Путин после совместной с Нетаньяху и патриархом Иерусалимский и всея Палестины Феофила Третьего встречи с матерью израильтянки Яффой.

По словам российского президента, 25-летнюю осужденную Нааму Иссахар сегодня посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Двадцатипятилетняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в Шереметьево. Там она осуществляла пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. В момент, когда девушка находилась в транзитной зоне московского аэропорта, на ее багаж обратила внимание служебная собака. После этого сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли в рюкзаке 9,6 грамма гашиша. Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима.