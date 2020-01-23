Во время обстрела ВСУ в Горловке погиб 20-летний милиционер
Военнослужащий народной милиции ДНР погиб в результате снайперского обстрела со стороны ВСУ.
© Фото: Иван Приходько
Ефрейтор народной милиции ДНР Никита Фокин был убит из стрелкового оружия во время обстрела в районе Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Уточняется, что трагедия произошла в результате полученного ранения в голову несовместимого с жизнью.
Фокину было всего 20 лет.
«От себя лично и от всех жителей Горловки выражаю свои самые искренние соболезнования маме Никиты Людмиле Витальевне, всем родным и близким. Спасибо Вам за Героя! Горловка скорбит», - говорится в обращении Приходько.