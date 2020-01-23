Во время обстрела ВСУ в Горловке погиб 20-летний милиционер

Ефрейтор народной милиции ДНР Никита Фокин был убит из стрелкового оружия во время обстрела в районе Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Уточняется, что трагедия произошла в результате полученного ранения в голову несовместимого с жизнью.

Фокину было всего 20 лет.