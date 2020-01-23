Зеленский: конфликт в Донбассе возможно завершить «завтра»

Вооруженный конфликт в Донбассе может быть завершен «завтра», если все стороны захотят этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра», - цитирует украинского лидера РИА Новости.

Военные действия между украинскими военными и ополченцами Донбасса начался после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Незадолго до этого на Украине задумались об альтернативе Минским соглашениям. В свою очередь глава МИД Вадим Пристайко заявил, что это произойдет в том случае, если в 2020 году не будут проведены выборы на территориях ЛНР и ДНР, а процесс разведения войск затянется слишком надолго.