МРОТ планируют убрать из Гражданского кодекса

Министерство юстиции предложило убрать из российского Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» и уже начало работу над соответствующим законопроектом. На замену букв аббревиатуры планируют ввести цифры конкретных денежных выплат.

В дальнейшем аналогичные поправки предполагается внести во все документы, в которых упоминается МРОТ, будь то кодексы или федеральные законы. Эта инициатива, по информации, предоставленной «Известиям» пресс-службой Минюста, связана с уделением значительного внимания этому понятию после президентского послания Федеральному собранию.

За нововведение высказались «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Против законопроекта выступила партия КПРФ.