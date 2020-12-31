Трамп продлил действие меморандума о санкциях против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

Президент США Дональд Трамп продлил действие меморандума о санкциях против стран, которые отказываются забирать из США своих граждан. Изначально предполагалась, что документ будет действовать до конца 2020 года.

«Этот меморандум будет продолжать действовать до тех пор, пока президент не прекратит его действие», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Согласно меморандуму, подписанному 10 апреля, страны, которые во время пандемии «не принимают или неоправданно затягивают возвращение» своих граждан или резидентов из США, создают риски для американского здравоохранения. Уточняется, что санкции могут быть отменены, когда государства возобновят вывоз граждан.