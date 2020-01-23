Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

Путин заявил о необходимости противостоять антисемитизму, который «заканчивается Освенцимом». Соответствующее заявление было сделано на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

«Вы сейчас сказали, что не известно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это: заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма.

Российский лидер напомнил, что 40% убитых и замученных в лагерях евреев были из Советского Союза, и поэтому это общая для России и Израиля трагедия.