Около 600 боевиков атаковали армию Сирии в Идлибе

Почти 600 боевиков предприняли наступление на правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации в ходе шести атак. В результате уничтожено более 60 террористов, десятки сирийских военных погибли, сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«22 января с наступлением темного времени суток на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 боевиков группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции сирийских правительственных войск», - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что террористы обстреляли позиции сирийских военных из «баллонометов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. Подразделения правительственных войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти на юг.

По данным российских военных, утром в четверг боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону военных САР и захватить два населенных пункта - Хуайн-эль-Шааф и Самка.

Одновременно около 21.00 на направлении Маар-Шмарин - Крати два отряда террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* общей численностью до 250 боевиков при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух «джихад-мобилей» атаковали подразделения сирийской армии. Боевики вклинились в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 километров и по фронту - до 2,5 километров.

В Центре сообщили, что сирийские военные продолжают вести бои на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти.

«В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков и до 90 получили ранения. Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными», - говорится в сообщении.

По информации российских военных, 22 января отряд террористов общей численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск с двух направлений в сирийском Алеппо впервые с момента освобождения города.

Уточняется, что при атаке боевики использовали минометы. Правительственным войскам удалось отразить наступление. В ходе боестолкновения были уничтожены семь боевиков, девять ранены. Сирийские военнослужащие также понесли потери, среди них двое убитых и четверо раненых.

В Центре заявили, что 22 января днем в Идлибской зоне деэскалации на направлении Масеран-Барса отряд численностью до 30 боевиков при поддержке четырех пикапов с тяжелым вооружением атаковал позиции сирийских военнослужащих.

«В результате огневого поражения ликвидированы трое и ранены семь членов НВФ. Боевики отступили на исходные позиции. Потери правительственных войск составляют: убито трое и ранено четверо военнослужащих», - сообщили российские военные.

Они также добавили, что в среду днем на направлении Дейр-эль-гарби - Майсруна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах.

«Огнем артиллерии и стрелкового оружия атака отбита. Уничтожен один и ранено три боевика. В результате боестолкновения погибло два и ранено пять сирийских военнослужащих», - сказали российские военные.

По их данным, на направлении Гадфа-Абу-Дафна позиции правительственных войск атаковали до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Огнем из танков сирийские военные отразили нападение. Были уничтожены двое и ранены пятеро боевиков. Погибли трое и ранены восемь военнослужащих.

** Запрещенные в РФ организации.