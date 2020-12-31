Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19

У людей, перенесших коронавирус, часто наблюдается длительное нарушение клеточного иммунитета, что, в свою очередь, может повысить восприимчивость к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против COVID-19. К такому выводу пришли специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме.

Ученые провели исследование, целью которого было установить, каким образом меняется клеточный иммунный ответ у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Для этого были взяты образцы крови у 46 человек, которым потребовалась госпитализация, и у 39 проходивших лечение дома. Из образцов специалисты выделили определенные подмножества иммунных клеток и провели анализ их поверхностных маркеров. Полученные данные сравнивали с показателями у здоровых людей из контрольной группы.

На основании полученных результатов удалось составить картину, как иммунная система людей реагирует на инфекцию и как ведет себя во время выздоровления, пишет Journal of Clinical Investigation.

Так, ученые выяснили, что у большей части переболевших COVID-19 иммунные клетки сильно истощены, из-за чего хуже сопротивляются вторичным инфекциям и мешают развитию полноценного защитного иммунитета к коронавирусу.

Авторы работы отмечают, что данную информацию необходимо учитывать при разработке и модификации вакцин и методов лечения коронавирусной инфекции, а также при интерпретации иммунных ответов, генерируемых участниками испытаний вакцин-кандидатов.

Исследователи провели анализ изменений клеточного иммунитета двумя способами: при помощи непрерывных наблюдений за поверхностными маркерами в пробах и путем прямого сравнения частот этих маркеров между первым и вторым анализами крови.

Неожиданным стало то, что у пациентов с легкими симптомами коронавируса нарушения иммунной регуляции продолжались дольше, чем у тех, кто перенес болезнь тяжелее.

«Данные результаты прямо указывают на характер изменений адаптивной иммунной системы при COVID-19 и предполагают более длительные эффекты нарушения иммунитета, в том числе к SARS-CoV-2», - подчеркивают авторы исследования.

Ученые также сообщают, что их работа - это первое описание стойкой иммунной дисрегуляции из-за коронавируса у выздоравливающих пациентов. В настоящий момент специалисты пытаются установить, связаны ли наблюдаемые иммунологические изменения с симптомами так называемого длительного COVID-19.