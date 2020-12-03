В Кремле назвали естественным ротационным процессом отставку Чубайса

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы АО «Роснано» - это следствие естественного ротационного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О дальнейшем трудоустройстве Чубайса у него информации нет, добавил представитель Кремля.

Ранее правительство России утвердило директиву, согласно которой первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов должен быть избран на пост главы госкорпорации на следующие пять лет. Она предписывает голосовать за прекращение полномочий Чубайса на этом посту.

Чубайс 3 декабря объявил о своем уходе с должности во время выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.