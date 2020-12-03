В Кремле назвали естественным ротационным процессом отставку Чубайса
Правительство России ранее утвердило директиву для избрания на пост главы «Роснано» заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
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Отставка Анатолия Чубайса с поста главы АО «Роснано» - это следствие естественного ротационного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
О дальнейшем трудоустройстве Чубайса у него информации нет, добавил представитель Кремля.
Ранее правительство России утвердило директиву, согласно которой первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов должен быть избран на пост главы госкорпорации на следующие пять лет. Она предписывает голосовать за прекращение полномочий Чубайса на этом посту.
Чубайс 3 декабря объявил о своем уходе с должности во время выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.