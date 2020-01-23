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Путину присудили «Награду друзей Израиля»

Ирина Егорова
Константин Коковешников
12:56 23.01.2020
Эту награду ранее получили девять мировых лидеров, в том числе президенты США Дональд Трамп и Джордж Буш.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Центр наследия друзей Израиля присудил «Награду друзей Израиля» президенту России Владимиру Путину.

«В его лице будет награжден народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны», - заявил руководитель Центра наследия друзей Израиля Майк Эванс.

Накануне российский лидер прибыл в Израиль для участия в форуме, приуроченном к международному Дню памяти жертв Катастрофы европейского еврейства и 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим.

Для участия в памятных мероприятиях в Израиль прибыли 50 политиков со всего мира, в их числе вице-президент США Майк Пенс, президент Украины Владимир Зеленский, наследный принц Великобритании Чарльз.

«Награда друзей Израиля» установлена девятым президентом Израиля Шимоном Пересом. Она вручается мировым лидерам, внесшим вклад в поддержку еврейского народа и государства Израиль. Эту награду ранее получили девять мировых лидеров.

Майк Эванс сообщил, что Центр создает специальную выставку, посвященную вкладу России в спасение евреев во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

Владимир Путин 23 января прибыл в Израиль, где уже провел встречу с Нетаньяху.

Помимо участия в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста, президент поучаствует в церемонии открытия памятника «Свеча памяти», а также встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

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