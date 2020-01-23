Президентский законопроект о поправках в Конституцию одобрен в первом чтении

На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен в Госдуму.

Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, в том числе премьера, губернаторов и министров.

Кроме того, предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства: они должны проживать на территории России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Поправкой также для президента России исключается оговорка о двух сроках подряд. Часть предложений касается полномочий Госдумы и Совфеда: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров, сообщает РИА Новости.

Утверждение кандидатур на должности глав министров обороны, иностранных и внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. По законопроекту, верхняя палата по представлению президента будет назначать и освобождать от должности генерального прокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей. Количество судей Конституционного суда будет уменьшено с 19 до 11 человек. Частично изменения коснутся президентского вето на законодательные инициативы.

Если суд решит, что закон соответствует Конституции - глава государства будет обязан утвердить его за 3 дня, если нет - вернет в Думу. Также Конституционный суд получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором. Также впервые будет закреплен статус Госсовета. Формировать его будет президент, детали его работы и функционирования изложат в отдельном законе.

В законопроекте предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России и МРОТ не ниже прожиточного минимума. После того, как парламентом будет принят законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.