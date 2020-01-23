В результате прорыва боевиков в Идлибе погибло до 40 военных армии САР

В результате прорыва боевиков в Идлибской зоне деэскалации погибли около 40 и были ранены около 80 сирийских военных. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков и до 90 получили ранения. Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными», - сказали в ЦПВС.

В сообщении отмечено, что атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллонометов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства.

В результате огня боевиков подразделения сирийских войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти южнее.

Также 22 января отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо с двух направлений: Рашидин-1 и Баллирамун.

В ходе боестолкновения были уничтожены семь боевиков, девять ранены. Сирийские военнослужащие также понесли потери, среди них двое убитых и четверо раненых.