В Словакии резко усилят ограничения из-за COVID-19

В Словакии в целях борьбы с распространением COVID-19 с 1 января 2021 года запретят встречи между родственниками, не проживающими вместе, церковные службы, а также работу отелей и лыжных центров. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения страны Марек Крейчи.

«В связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом, с полуночи 1 января запрещено проводить какие-либо встречи не проживающих вместе родственников. Кроме того, с этого же времени действует запрет на работу лыжных центров и гостиниц, а также служб в костелах», - приводит РИА Новости слова министра.

Крейчи также сообщил, что, начиная с нового года, работа в фирмах и на предприятиях будет осуществляться лишь в режиме онлайн. Прогулки разрешаются только в ближайшем от места проживания парке. Все эти меры будут действовать в стране до 24 января, уточнил глава здравоохранительного ведомства.

В среду в Словакии был зарегистрирован самый высокий показатель по числу новых больных COVID-19 за весь период пандемии - 6315 человек. Общее число больных, по данным местного минздрава, сейчас составляет 51 434 человека.