Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Словакии резко усилят ограничения из-за COVID-19

Роман Захаров
23:51 31.12.2020
Ограничительные меры будут действовать в стране до 24 января.
В Словакии резко усилят ограничения из-за COVID-19
© Фото: pixabay

В Словакии в целях борьбы с распространением COVID-19 с 1 января 2021 года запретят встречи между родственниками, не проживающими вместе, церковные службы, а также работу отелей и лыжных центров. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения страны Марек Крейчи.

«В связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом, с полуночи 1 января запрещено проводить какие-либо встречи не проживающих вместе родственников. Кроме того, с этого же времени действует запрет на работу лыжных центров и гостиниц, а также служб в костелах», - приводит РИА Новости слова министра.

Крейчи также сообщил, что, начиная с нового года, работа в фирмах и на предприятиях будет осуществляться лишь в режиме онлайн. Прогулки разрешаются только в ближайшем от места проживания парке. Все эти меры будут действовать в стране до 24 января, уточнил глава здравоохранительного ведомства.

В среду в Словакии был зарегистрирован самый высокий показатель по числу новых больных COVID-19 за весь период пандемии - 6315 человек. Общее число больных, по данным местного минздрава, сейчас составляет 51 434 человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.