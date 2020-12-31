В Турции объявили беспрерывный комендантский час

В Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до утра 4 января. Решение принято по итогам заседания кабинета министров, его огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 декабря.

По его словам, непрерывный комендантский час будет длиться с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января. Меры по ограничению передвижения приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

Комендантский час не распространяется на иностранных туристов, сообщил ТАСС представитель министерства культуры и туризма Турции. Однако отдыхающим все же запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.