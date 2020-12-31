Трамп внезапно прервал отдых и вернулся в Белый дом

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей неожиданно вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, куда он ездил на Рождество. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что после прибытия американский лидер не стал общаться с прессой, ожидавшей его у президентской резиденции, и сразу проследовал в Овальный кабинет.

Ранее Трамп заявлял, что будет находиться в Вашингтоне 6 января, в день утверждения в американском Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре выборов главы государства. Президент призвал «не пропустить» его возвращение и обещал дать позже дополнительную информацию на этот счет, не уточнив, что он имеет в виду.

Помимо этого, Дональд Трамп говорил, что 4 января отправится в штат Джорджия, где будет выступать на митинге в поддержку сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, принимающих участие в запланированном в штате на 5 января втором туре выборов в Сенат Конгресса Соединенных Штатов.