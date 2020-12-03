Автоэксперт назвал «излишествами» вступившие в силу изменения в водительских удостоверениях

Российский автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал «Звезде» нововведение, которое связано с возможностью получить с 3 декабря новые водительские права. Напомним, информация в них будет указываться на трех языках - русском, английском и французском.

«Со старыми правами ничего не надо делать. Можно с ними ездить и показывать инспектору их. Документ все равно соответствуют международному образцу. На них нет названия на английском языке, и это не страшно», - отметил Субботин.

По словам эксперта, в Европе инспекторы примут «старый» документ. Главное отличие новых прав в том, что на них появился французский язык.

«В СССР этот документ звали «права», потом появились так называемые «карточки». Сначала совсем простые, заламинированные. Потом маленькие карточки, и это название исчезло», - подчеркнул Субботин.

По его словам, все эти документы по форме соответствовали Международной конвенции.

«Сейчас на документе разместили и английский язык, кроме французского, чтобы в любой стране всем все было понятно. Тоже ничего страшного, зато любой инспектор в любой стране поймет. Это излишества, но понятные. Ведь не все говорят на французском языке», - подытожил эксперт.

Теперь благодаря нововведению международные права при выезде за рубеж оформлять не придется.

По-новому будут выглядеть и свидетельство о регистрации автомобиля и паспорт транспортного средства. В ПТС начнут указывать количество пассажирских мест.