Путин рассказал о плотной работе с Нетаньяху

Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что они ведут плотную работу, и выразил уверенность в том, что его визит пойдет на пользу развитию отношений между странами.

В четверг российский лидер прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Также Путин будет участвовать в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

«Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двухсторонних отношений. И, конечно, у нас у всех большая миссия сегодня - вспомнить о жертвах Холокоста», - сказал Путин.

Он поблагодарил израильского премьера и его жену за приглашение и гостеприимство. Путин, прибыв на встречу, вручил супруге Нетаньяху цветы и тепло поприветствовал ее. Потом, пообщавшись с лидером Израиля, президент России сделал запись в гостевой книге.

Изначально визит Путина должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением российского правительства было решено его сократить до одного дня.