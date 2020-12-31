Количество погибших сотрудников МККК в результате взрыва в Йемене увеличилось до трех

Количество погибших сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) при взрыве в аэропорту Адена в Йемене увеличилось до трех. Об этом сообщили в самой организации.

«МККК глубоко опечален тем, что сегодня трое наших коллег оказались среди погибших в результате взрыва в аэропорту», – говорится в сообщении организации в Twitter.

Серия взрывов в аэропорту Адена произошла после прилета министров недавно сформированного правительства Йемена. Местные СМИ сообщили, что погибли более 20 человек и десятки были ранены. Члены правительства не пострадали.

В России решительно осудили произошедшие атаки. В МИД РФ отметили, что необходимо как можно скорее урегулировать затянувшийся военно-политический кризис в Йемене.