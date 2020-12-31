После ледяного дождя: аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
К девяти часам вечера 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов.
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В Москве аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после ледяного дождя, все последствия устранены. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
На 21.00 по московскому времени аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов, до конца 31 декабря вылетят еще 26 самолетов.
«Аэропорт работает в штатном режиме. Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов», - приводит ТАСС слова сообщения.
Сегодня из-за ледяного дождя, который прошел в Московском регионе, в аэропорту Домодедово на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, которая угрожала безопасности полетов. Были введены временные ограничения на взлет и посадку.