После ледяного дождя: аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме

В Москве аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после ледяного дождя, все последствия устранены. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

На 21.00 по московскому времени аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов, до конца 31 декабря вылетят еще 26 самолетов.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов», - приводит ТАСС слова сообщения.

Сегодня из-за ледяного дождя, который прошел в Московском регионе, в аэропорту Домодедово на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, которая угрожала безопасности полетов. Были введены временные ограничения на взлет и посадку.