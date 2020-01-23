Путина в аэропорту Израиля встретили два одинаковых Aurus
Владимир Путин находится с однодневным визитом в Израиле, где провел встречу с Нетаньяху и посетит международный форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Владимира Путина, который прибыл в Израиль 23 января, в аэропорту встретили два одинаковых Aurus.
После того, как глава РФ сошел с трапа самолета, он обменялся рукопожатиями с приветствующими его дипломатами и сел в автомобиль Aurus.
Российский лимузин Путина, по информации СМИ, накануне был доставлен транспортными самолетами Ил-76 из состава гаража особого назначения ФСО РФ в Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
В Израиле российский лидер находится с однодневным визитом. На встрече с Нетаньяху были затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере. Также политики обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.