Чубайс заявил, что сегодня его последний день в «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии заявил, что сегодня – его последний день в компании.

«Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных обсуждений, дискуссий, но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», – сказал он.

Чубайс добавил, что на результаты проделанной работы смотреть не стыдно.