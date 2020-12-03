Чубайс заявил, что сегодня его последний день в «Роснано»
Глава госкорпроации заявил, что на результаты проделанной работы смотреть не стыдно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии заявил, что сегодня – его последний день в компании.
«Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных обсуждений, дискуссий, но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», – сказал он.
Чубайс добавил, что на результаты проделанной работы смотреть не стыдно.
«Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались, да, что-то не получалось. Но, несомненно и то, что наноиндустрия России создана, собственно говоря, как и сказал Владимир Владимирович Путин, как все мы слышали, вчера», – отметил он.