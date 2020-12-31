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ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире превысило 81 миллион

Тамара Астапенкова
21:35 31.12.2020
За сутки были выявлены более 692 тысяч зараженных.
ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире превысило 81 миллион
© Фото: pixabay

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 81,47 миллиона человек. За сутки были выявлены более 692 тысяч зараженных. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 21.30 московского времени в ВОЗ поступили сведения о 81 475 053 инфицированных коронавирусом. Число летальных исходов достигло 1 798 050 человек.

За последние 24 часа больше всего инфицированных было выявлено в Северной и Южной Америке – 45% от суточного прироста. На втором месте по количеству заболевших идет Европа, далее – Юго-Восточная Азия.

По количеству зарегистрированных случаев заражения COVID-19 на первом месте стоит США - 19 346 790 человек, на втором Индия - 10 266 674, на третьем Бразилия - 7 563 551.

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