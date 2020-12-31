Более ста рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за ледяного дождя

В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя задержаны или отменены около 105 рейсов. Это следует из данных сервиса, который показывает расписание вылетов и прилетов.

Отмечается, что, по данным на 21:00 31 декабря, во Внуково задержаны 5 рейсов и 2 отменены, в Домодедово задержаны 46 рейсов, в Шереметьево - один и еще 50 отменены.

Подобная ситуация возникла и утром. Тогда были задержаны более 150 рейсов. Позднее в Домодедово заявили, что все взлетно-посадочные полосы были очищены от наледи, и аэропорт возобновил работу.