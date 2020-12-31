В стране и мире Коронавирус Сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V» Иван Линдеманн Препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда В Сербии одобрили применение российской вакцины «Спутник V», созданной НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны РФ. Разрешение выдало агентство по медикаментам. «Появились условия для того, чтобы российская вакцина использовалась для иммунизации населения», - сказал представитель фармрегулятора Павле Делич. Также он отметил, что препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам. Накануне в Белград были доставлены 2400 доз российской вакцины. Это лишь первая партия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика