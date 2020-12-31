Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Инфекция выявлена у мужчина, который вернулся из ЮАР.
© Фото: Peter Endig, ZB, Globallookpress
Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения сообщил телеканал BFM.
Отмечается, что инфекция выявлена у мужчины, который вернулся из ЮАР. После того, как он приехал во Францию, он обнаружил у себя симптомы заболевания и сдал тест. Результат анализа оказался положительным.
Позднее дополнительные исследования подтвердили, что у мужчины - вирус версии 501.V2, которая стала причиной очередной волны эпидемии в ЮАР.
Как сообщает телеканал, сейчас мужчина находится на самоизоляции. По данным Минздрава Франции, он не контактировал с другими людьми.
Ранее местные ученые сообщили, что новый штамм коронавируса более агрессивен и поражает в основном молодых людей.