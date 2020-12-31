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Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Иван Линдеманн
20:20 31.12.2020
Инфекция выявлена у мужчина, который вернулся из ЮАР.
Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса
© Фото: Peter Endig, ZB, Globallookpress

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что инфекция выявлена у мужчины, который вернулся из ЮАР. После того, как он приехал во Францию, он обнаружил у себя симптомы заболевания и сдал тест. Результат анализа оказался положительным.

Позднее дополнительные исследования подтвердили, что у мужчины - вирус версии 501.V2, которая стала причиной очередной волны эпидемии в ЮАР.

Как сообщает телеканал, сейчас мужчина находится на самоизоляции. По данным Минздрава Франции, он не контактировал с другими людьми.

Ранее местные ученые сообщили, что новый штамм коронавируса более агрессивен и поражает в основном молодых людей.

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