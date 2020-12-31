Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что инфекция выявлена у мужчины, который вернулся из ЮАР. После того, как он приехал во Францию, он обнаружил у себя симптомы заболевания и сдал тест. Результат анализа оказался положительным.

Позднее дополнительные исследования подтвердили, что у мужчины - вирус версии 501.V2, которая стала причиной очередной волны эпидемии в ЮАР.

Как сообщает телеканал, сейчас мужчина находится на самоизоляции. По данным Минздрава Франции, он не контактировал с другими людьми.

Ранее местные ученые сообщили, что новый штамм коронавируса более агрессивен и поражает в основном молодых людей.