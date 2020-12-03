Новая структура воздушного пространства над Москвой вступила в силу

С третьего декабря с 03:00 над Москвой и смежных зонах начнет действовать новая структура воздушного пространства. То есть изменятся маршруты движения самолетов, границы зон и районов обслуживания воздушного движения, границы запретных зон, зон ограничения полетов, а также районы аэродромов и вертодромов. Новую схему разработала Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ.

Структура воздушного пространства московской зоны, действовавшая до 3 декабря, была разработана более 35 лет назад. За это время произошли серьезные изменения, в связи с чем и назрела необходимость ее усовершенствовать.

Благодаря новой структуре загруженность авиадиспетчеров может сократиться примерно на 50%. Более чем на 70% произойдет уменьшение задержек самолетов при маневрировании перед заходом на посадку в аэропорты. При этом пропускная способность зоны повысится в целом в 1,5 раза, пишет РИА Новости.

Предполагается, что даже при увеличении интенсивности полетов в столичных аэропортах в 1,5 раза, время нахождения самолета в московской воздушной зоне сократится в среднем на 15%, протяженность маршрутов – на 21%, а расход топлива уменьшится примерно на 14%.

Ввод новых маршрутов обслуживания воздушного движения предполагается в Московской, Санкт-Петербургской, Ростовской, Самарской и Екатеринбургской зонах. В общей сложности 220 маршрутов зональной навигации, 9 международных воздушных трасс, 35 внутренних воздушных трасс.

Ранее сообщалось, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур. В результате данные десятков аэропортов РФ не внесены в новую схему полетов, поэтому пилотам, как минимум до 30 декабря, придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам.

При этом в Росаваиации заявляют, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания Госкорпорация по ОрВД к вводу новой структуры полностью готов и никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет. Пилотам рекомендуется при выполнении с 3 декабря полетов на аэродромы, по которым не будет аэронавигационной информации в навигационных базах данных, запрашивать у диспетчеров процедуру векторени. То есть диспетчеры будут давать пилотам указания по данным радиолокаторов. Также в Росавиации рекомендуют авиакомпаниям провести дополнительные занятия с пилотами по требованиям к процедуре векторения.