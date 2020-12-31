Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин назвал две возможные причины трещины на МКС

Иван Линдеманн
19:08 31.12.2020
Генеральный директор Роскосмоса назвал чушью версию, что все произошло из-за робота «Федора»
Рогозин назвал две возможные причины трещины на МКС
© Фото: pixabay

Трещина на Международной космической станции может быть вызвана воздействием микрометеоритов или иметь технические причины. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также он высказал свое мнение насчет того, что все произошло из-за робота «Федора».

«Это вообще какая-то чушь. Бедный "Федор", в чем его только не обвиняли», - сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее в госкорпорации заявили, что трещину в российском модуле «Звезда» на МКС, ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года. Это произойдет после доставки на станцию специального ремонтного комплекта на грузовом корабле «Прогресс».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.