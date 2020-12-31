Рогозин назвал две возможные причины трещины на МКС

Трещина на Международной космической станции может быть вызвана воздействием микрометеоритов или иметь технические причины. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также он высказал свое мнение насчет того, что все произошло из-за робота «Федора».

«Это вообще какая-то чушь. Бедный "Федор", в чем его только не обвиняли», - сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее в госкорпорации заявили, что трещину в российском модуле «Звезда» на МКС, ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года. Это произойдет после доставки на станцию специального ремонтного комплекта на грузовом корабле «Прогресс».