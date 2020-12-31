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В РКК «Энергия» собрали макет «Орла» для стратегических испытаний

Тамара Астапенкова
19:58 31.12.2020
По словам Дмитрия Рогозина, особенность нового корабля в том, что он сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне.
В РКК «Энергия» собрали макет «Орла» для стратегических испытаний
© Фото: Aloisio Mauricio, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» собрала макет пилотируемого космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. Об этом сообщил в эфире «Россия-24» генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Корпорация "Энергия" к Новому году сделала подарок: собрала уже макет этого корабля для начала статических испытаний, сделала все. Это уже готовый корабль», - рассказал Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что особенность нового корабля в том, что он сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне.

«У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на второй космической скорости - не 8, а 11 км/с», - пояснил Рогозин.

Он добавил, что корабль предназначен для многоразового использования, и будет способен выдерживать термоперегрузки, возвращая экипаж здоровым и невредимым. «Орел» рассчитан, как минимум, на три полета к Луне и на десять к МКС, сообщил Рогозин.

«Это такой стратегический крейсер», - заявил глава Роскосмоса.

Ранее стало известно, что первый запуск космического корабля «Орел» без экипажа состоится в 2023 году. Пилотируемый пуск запланирован на 2025 год. Корабль рассчитан на экипаж из четырех человек. По словам Рогозина, «можно и шесть человек отправлять на короткие полеты».

«Орел» - это многоразовый пилотируемый космический корабль нового поколения. Он сменит корабли серии «Союз», а также автоматические грузовые корабли серии «Прогресс».

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