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Путин прибыл в Израиль

Александра Арсентьева
11:11 23.01.2020
На встрече с Нетаньяху затронут вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по региональной и международной проблематике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владимир Путин прибыл в Израиль, где проведет встречу с президентом и премьер-министром этого государства Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также будет участвовать в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением российского правительства решено его сократить до одного дня. В четверг российский лидер встретится с Ривлином и Нетаньяху, выступит первым в качестве главного гостя на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», примет участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера, а также вместе с премьер-министром Израиля и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III проведет встречу с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, на встрече с Нетаньяху затронут вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по региональной и международной проблематике. По словам Ушакова, особое внимание будет уделено положению на Ближнем Востоке, в том числе положению дел в палестино-израильском урегулировании, эскалации напряженности вокруг Ирана и обстановке в Сирии.

Ушаков заявил, что в Израиле график президента будет очень насыщенным, потому если какие-либо переговоры с лидерами других государств и будут, то только короткими и на ногах. Путина из министров сопровождать будет только министр иностранных дел России Сергей Лавров, также в Израиль прибудут представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.

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