Герои года: опубликовано видео с благодарностью врачам, волонтерам и ученым

Героями уходящего года по праву стали медики. В условиях сложнейшей эпидемиологической ситуации они пытаются помочь каждому, часто ценой собственного здоровья и даже жизни.

Также телеканал «Звезда» благодарит тех, кто помогал пережить пандемию - волонтеров, готовых прийти на помощь, военных строителей, которые оперативно возвели по всей стране госпитали, и, конечно, ученых, которые в короткие сроки создали вакцину, способную побороть пандемию.