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Праздник на пороге: как в российских городах встретят Новый год

Виктория Косогляденко
Михаил Аброськин
Павел Кутаренко
18:34 31.12.2020
Местные власти стараются создать новогоднее настроение, несмотря на ограничения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

В российских регионах, несмотря на ограничения из-за коронавируса, стараются создать новогоднее настроение. Где-то, как в Петербурге и Калининграде, главную ночь года жители проведут дома. А кто-то отправился на российские курорты.  

Несмотря на то, что на Севере сейчас полярная ночь, сюда приезжают, чтобы провести новогодние каникулы на свежем воздухе среди елок и снега. На горнолыжных курортах постоянно работает освещение. А тем, кому больше по душе городские огни, соберутся на центральной площади Мурманска, чтобы под городские куранты отсчитать минуты уходящего 2020-го и наступающего 2021 года.

В Санкт-Петербурге объявили праздничный локдаун: отменены все массовые мероприятия. Не работают музеи, театры и заведения общепита. Даже станции метро закроют за 2 часа до боя курантов. Новогодней ночью не будет работать весь общественный транспорт. Сделано это для того, чтобы горожане праздновали Новый год дома. Но несмотря на ограничения, Северная столица великолепно украшена. Невский проспект сверкает огнями. Дворцовый мост получил новую подсветку с эффектом северного сияния.

В Севастополе огромные пробки из-за желающих посмотреть на центральную елку города. Ожидается, что в новогодние каникулы Крым посетят около 500 тысяч туристов, многие из которых приехали на своих автомобилях.

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