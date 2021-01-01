Новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам стало самым продолжительным из его выступлений в канун Нового года. Длительность речи президента РФ составила шесть минут.

Первыми поздравление российского лидера увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского: там 2021 год наступил в 15:00 по московскому времени.

Путин подчеркнул, что уходящий год вместил в себя «груз нескольких лет» и принес тревоги и материальные трудности. Однако россияне, заявил президент, проявили мужество. Он поблагодарил жителей РФ за отзывчивость, а также подчеркнул, что испытания 2020 года им удалось преодолеть достойно.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в скором возращении к привычной жизни до коронавируса. Также, по словам Путина, РФ вскоре сможет полноценно вернуться к решению своих задач.