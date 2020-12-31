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Салюты и праздничные песни: как Москва готовится к встрече Нового года

Иван Линдеманн
Владислав Кустов
18:31 31.12.2020
Общественный транспорт столицы будет работать всю ночь. Проезд бесплатный.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

Москва готовится к новогодней ночи, хоть и в условиях ограничений, без развлекательной программы. Но это не умаляет особенной праздничной атмосферы на украшенных улицах столицы, ведь прогулки  никто не запрещал.

«Приехали из Сибири, Омска у нас там - 40 градусов. Захотелось сказки, огоньков. елок, несмотря на нынешнюю ситуацию. Это очень здорово», - поделилась гостья столицы.

Общественный транспорт Москвы будет работать всю ночь. Проезд бесплатный. Ограничений на прогулки по городу нет. Однако временно будут закрыты несколько улиц. Так, с 23:30 до 00:15 нельзя будет проехать по улицам Москворецкая, Ильинка и Варварка, по Москворецкой и Раушской набережным, Большому Москворецкому мосту, Софийской и Кремлевской набережным.

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