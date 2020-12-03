В Китае российскую ракету «Сармат» назвали лучшей в мире

Пользователь китайского мессенджера WeChat, слова которого приводит РИА Новости, оценил тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Мужчина отметил, что дальность ее полета составляет 18 тысяч километров и что она может охватить большую часть земного шара. По мнению автора публикации, данная российская ракета является лучшей в мире.

«Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город», - написал он.

Кроме того, мужчина заявил, что «Сармат» стал очередным прорывом России, а также отдельно отметил уровень развития гиперзвукового оружия. По его словам, из-за таких ракет, как «Кинжал» и «Авангард», РФ опережает другие страны в этой сфере вооружения.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Масса оружия составляет 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам. Длина ракеты - 35,5 метра, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.