В стране и мире «Давайте помечтаем о самом светлом»: Путин поздравил россиян с Новым годом Иван Линдеманн Президент подчеркнул, что уходящий год был связан с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом. «Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Всего через несколько минут 2020 год заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно, думали и мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас: с тревогами и большими материальными сложностями, переживаниями, а для кого-то - горькими утратами близких, любимых людей», - сказал глава государства в новогоднем обращении. Путин подчеркнул, что уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества. «Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности - мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», - отметил Путин. Президент сообщил, что новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. «Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное - это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел - масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное - все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда», - сказал он. По словам главы государства, в настоящее время очень важно верить в себя и не отступать перед трудностями. «Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб - наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», - сказал Путин. Президент призвал россиян помечать о самом светлом - о мире и благополучии, о счастье и радости. «Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», - поблагодарил глава государства. Президент пожелал россиянам крепкого здоровья, веры, надежды и любви к близким и дорогим людям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика