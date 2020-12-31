РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию ранее появившуюся в СМИ об отказе Венгрии от российской вакцины от коронавируса. Необходимый объем «Спутник V» будет поставлен в страну в январе – марте 2021 года.

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе - марте 2021 года», - приводит ТАСС слова представителя РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций продолжает работать с регуляторами по вопросу одобрения вакцины в Венгрии.

В понедельник в Венгрию были доставлены шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса, о чем сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы препарата. По словам министра, венгерские медики убедились, что российская вакцина производится с учетом «новейших технологий и протоколов ВОЗ», а также получили всю детальную информацию.

В августе этого года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработали ученые Центра имени Гамалеи при поддержке Минобороны России.