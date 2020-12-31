Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару

Испания и Великобритания достигли соглашения о статусе Гибралтара после выхода Лондона из Европейского союза. Как заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, удалось избежать «жесткого Brexit».

«Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», - заявила глава испанского МИД.

Она добавила, что достигнутое соглашение позволяет «применять к Гибралтару политику и программы ЕС». К примеру, Шенгенское соглашение и таможенный режим к перевозке товаров и транспорта.

«Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить “забор” между двумя территориями», - приводит РИА Новости слова Аранчи Гонсалес Лайя.

Напомним, что 24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение по развитию отношений после Brexit. Вчера Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом, который ранее одобрила палата общин парламента Великобритании.

Сегодня королева Великобритании Елизавета II выдала королевскую санкцию законопроекту, который устанавливает будущие отношения Соединенного Королевства и Евросоюза. Вопрос по Гибралтару не был включен в соглашение между Лондоном и Брюсселем, поэтому обсуждался отдельно.